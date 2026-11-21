Биткойн достиг минимума более чем за два годаКриптовалюта падает на фоне обвала мировых рынков
Курс биткойна рухнул до двухлетнего минимума, следует из данных платформы Inversting.com. Утром 21 ноября его стоимость опустилась ниже $56 000 впервые с сентября 2024 г. В 9:15 мск криптовалюта торговалась по $55 644.
Часть снижения была компенсирована. На 11:28 мск биткойн торговался по $57 703,7. Снижение с начала открытия торгов составило 6,65%.
Как пишет Bloomberg, давление на криптовалюту оказали сразу несколько факторов: взлом крупнейшей криптобиржи Binance в конце октября, победы демократов на промежуточных выборах в США, усилившие опасения по поводу замедления продвижения дружественных к отрасли правил, а также отток средств из биткойн-ETF – с начала года он превысил $3 млрд. Дополнительное давление оказывают укрепление доллара и ожидания очередного повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Биткойн достиг пика в октября 2025 г., когда стоил более $126 000, отмечает издание.
В ночь на 30 октября криптобиржа Binance сообщила в соцсети X об инциденте: злоумышленники провели несанкционированные транзакции по выводу средств из горячих кошельков платформы. По предварительной оценке самой биржи, ущерб составляет около $6,3 млрд. На фоне новостей о взломе биткойн подешевел более чем на 4% и опустился ниже $77 000.