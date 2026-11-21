Как пишет Bloomberg, давление на криптовалюту оказали сразу несколько факторов: взлом крупнейшей криптобиржи Binance в конце октября, победы демократов на промежуточных выборах в США, усилившие опасения по поводу замедления продвижения дружественных к отрасли правил, а также отток средств из биткойн-ETF – с начала года он превысил $3 млрд. Дополнительное давление оказывают укрепление доллара и ожидания очередного повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Биткойн достиг пика в октября 2025 г., когда стоил более $126 000, отмечает издание.