Рынок акций завершил день и неделю серьезным падением
По состоянию на 19:00 мск 20 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,67% и составил 2 353,06. Индекс РТС снизился на 2,98% и составил 901,88.
Лидером роста цен на торгах Мосбиржи стали «Циан» – 911,40 руб. (+0,89%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Сегежа» – 0,68 руб. (-11,04%)
«Евротранс» – 6,40 руб. (-9,86%)
«М.видео» – 46,55 руб. (-9,81%)
«Русснефть» – 78,35 руб. (-9,27%)
АФК «Система» – 7,83 руб. (-7,93%)
Общий объем торгов был выше среднего уровня и составил 105,87 млрд руб.
«Газпром» – 11,35 млрд руб. (цена 108,41 руб.)
Сбербанк ао – 9,75 млрд руб. (цена 286,98 руб.)
ВТБ – 6,96 млрд руб. (цена 56,12 руб.)
«Лукойл» – 6,42 млрд руб. (цена 5762,50 руб.)
«Т-Технологии» – 6,34 млрд руб. (цена 279 руб.)