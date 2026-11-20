Акции Anthropic рухнули на 13,2% на премаркете
Акции Anthropic, разработчика ИИ-моделей Claude, на предварительной сессии торгов в моменте потеряли 13,6% от стоимости, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
На минимуме они достигли цены в $83,7 за акцию. По состоянию на 17:24 мск ценные бумаги стоят $88,64, что на 8,7% меньше значения закрытия основной сессии.
9 ноября Anthropic разместила 980 млн акций по $83 за бумагу, привлекла $81,3 млрд и провела крупнейшее IPO в истории. Первоначально компания планировала разместить ценные бумаги по цене $70–78.
После начала торгов на Nasdaq акции разработчика Claude подорожали на 35,2% к цене размещения, достигнув $112,2 за бумагу. Это соответствовало оценке компании примерно в $2 трлн с учетом всех акций и опционов. Однако уже через час котировки снизились до $98.