После начала торгов на Nasdaq акции разработчика Claude подорожали на 35,2% к цене размещения, достигнув $112,2 за бумагу. Это соответствовало оценке компании примерно в $2 трлн с учетом всех акций и опционов. Однако уже через час котировки снизились до $98.