Два закрытых ПИФа получили доли в RWB
Два закрытых паевых инвестиционных фонда (ЗПИФ) получили доли в RWB (объединенная компания Wildberries и Russ). Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
С 19 ноября 17,5% ООО «РВБ» стало принадлежать ЗПИФу «Томь», еще 12,5% – ЗПИФу «Гало». Доля ООО «Вайлдберриз» сократилась с 65% до 45%, доля ООО «Стинн» – с 35% до 25%.
«Томь» управляется московской УК «ГФТ ПИФ», а «Гало» – УК «Эмрис», зарегистрированной в Ростове-на-Дону.
«Ведомостям» в компании сообщили, что «группой RWB приняты решения по оптимизации текущих активов в РФ и странах присутствия и новой концепции распределения ответственности и состава учредителей».
16 ноября Евросоюз включил основательницу Wildberries и главу объединенной компании RWB Татьяну Ким в санкционный список. В пресс-службе RWB тогда сообщали, что санкции ЕС против Ким не повлияют на работу объединенной компании и входящих в ее экосистему организаций. В компании объяснили, что не имеют активов на территории ЕС и не ведут там деятельность. Все сервисы Wildberries и других компаний экосистемы продолжат функционировать в обычном режиме.
12 ноября «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что совет директоров аэропорта «Шереметьево» на неделе с 9 ноября одобрил сделку по продаже принадлежащих ему 75% туроператора «Библио-глобус» структуре, близкой к группе РВБ.