16 ноября Евросоюз включил основательницу Wildberries и главу объединенной компании RWB Татьяну Ким в санкционный список. В пресс-службе RWB тогда сообщали, что санкции ЕС против Ким не повлияют на работу объединенной компании и входящих в ее экосистему организаций. В компании объяснили, что не имеют активов на территории ЕС и не ведут там деятельность. Все сервисы Wildberries и других компаний экосистемы продолжат функционировать в обычном режиме.