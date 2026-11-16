ЕС ввел санкции против Татьяны Ким

11 ноября Reuters сообщил о согласовании представителями стран ЕС введения санкций против 145 физических и юридических лиц в рамках ужесточения ограничений против России. По данным собеседников агентства, в основной санкционный список планируется включить 113 лиц и организаций, в том числе 50 российских банков, компаний, связанных с «теневым флотом», энергетические предприятия и представителей российского бизнеса. Еще 31 организация и физическое лицо попадут под санкции в рамках мер ЕС против гибридных угроз. Одно лицо или организация также будут включены в список, связанный с кибератаками.