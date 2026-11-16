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ЕС ввел санкции против Татьяны Ким

Помимо основательницы Wildberries ограничения затронули 145 физлиц и компаний
Ксения Наумчик
Ведомости
Ведомости

Евросоюз (ЕС) включил основательницу Wildberries и главу объединенной компании RWB Татьяну Ким в санкционный список. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

Всего ограничения затронули 145 физических и юридических лиц. Кроме того, в новый пакет ограничений включен Петербургский нефтяной терминал.

В пресс-службе RWB сообщили ТАСС, что санкции ЕС против Ким не повлияют на работу объединенной компании и входящих в ее экосистему организаций. В компании объяснили, что не имеют активов на территории ЕС и не ведут там деятельность. Все сервисы Wildberries и других компаний экосистемы продолжат функционировать в обычном режиме.

Санкционные меры в отношении Ким анонсировал портал EUobserver со ссылкой на внутренние документы. По информации издания, новые ограничительные меры в отношении Ким готовятся на фоне усилий США по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине.

Министр по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад говорил, что ЕС намерен 16 ноября утвердить дополнительные санкции против России. По его словам, новые ограничения затронут еще 150 организаций и 50 банков. Министр также отметил, что Франция предложила включить в санкционный список большинство организаций. Хаддад подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать экономическое давление на Россию и поддерживать Украину.

11 ноября Reuters сообщил о согласовании представителями стран ЕС введения санкций против 145 физических и юридических лиц в рамках ужесточения ограничений против России. По данным собеседников агентства, в основной санкционный список планируется включить 113 лиц и организаций, в том числе 50 российских банков, компаний, связанных с «теневым флотом», энергетические предприятия и представителей российского бизнеса. Еще 31 организация и физическое лицо попадут под санкции в рамках мер ЕС против гибридных угроз. Одно лицо или организация также будут включены в список, связанный с кибератаками.

6 ноября представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри заявила, что ведомство создало первый в своей структуре постоянный офис, который будет заниматься вопросами санкций, в том числе направленных против России. Она также подтвердила, что ЕК продолжает подготовку 22-го пакета санкций против России. При этом представитель не уточнила, когда его могут представить.

16 октября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает подготовку 22-го пакета санкций против России.

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