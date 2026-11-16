СМИ: французские военные тайно находятся на Украине с лета 2026 года

Уточняется, что французские власти не уведомили парламент о существовании миссии Volia. Председатель комиссии по иностранным делам и обороне сената Седрик Перрен отметил, что, согласно конституции страны, президент обязан информировать парламентариев об отправке французских войск за рубеж, даже если они не участвуют в боевых действиях.