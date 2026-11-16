СМИ: французские военные тайно находятся на Украине с лета 2026 года
Французские военнослужащие как минимум с лета 2026 г. находятся на Украине и оказывают поддержку ВСУ. Об этом сообщила французская радиостанция RFI со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
По данным издания, миссия под названием Volia не участвует в боевых действиях. Французские военные обучают украинских солдат и занимаются обслуживанием переданной Киеву техники, в том числе артиллерийских установок Caesar, истребителей Mirage 2000 и высокоточных ракет.
Для сохранения секретности присутствия военных Франция использует подразделение Gerfaut, размещенное в Польше в рамках европейской программы подготовки украинских военнослужащих. Как отмечает RFI, французским солдатам, направленным на Украину, предписывают сообщать, что они едут в Польшу.
Уточняется, что французские власти не уведомили парламент о существовании миссии Volia. Председатель комиссии по иностранным делам и обороне сената Седрик Перрен отметил, что, согласно конституции страны, президент обязан информировать парламентариев об отправке французских войск за рубеж, даже если они не участвуют в боевых действиях.
12 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что европейские страны знают позицию России о недопустимости размещения иностранных войск на территории Украины. По словам российского лидера, Москва с самого начала переговорного процесса выступала против присутствия иностранных военных на Украине, поскольку считает это угрозой национальной безопасности.
7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что размещение иностранных военных контингентов на Украине абсолютно недопустимо – будь то в рамках так называемой «коалиции желающих» или под эгидой любых других структур. Она подчеркнула, что развертывание военных контингентов фактически будет означать военную интервенцию и намеренное создание дополнительных угроз безопасности России.