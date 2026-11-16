Медведев рассказал о борьбе ЕР с неоколониализмом в мире
Движение «Единой России» «За свободу наций!» включило темы борьбы с неоколониализмом в повестку международных организаций. Об этом сообщил председатель ЕР, зампред Совбеза Дмитрий Медведев на пленарном заседании Генассамблеи «За свободу наций!».
Важное значение имеет включение темы неоколониализма в программные политические документы БРИКС, ШОС и двусторонние документы», – заявил Медведев.
Речь идет о формировании многополярного миропорядка, противодействии нелегитимным санкциям и соблюдении принципа неделимой безопасности, подчеркнул зампред Совбеза. Также он сообщил о привлечении к работе экспертов ООН, что позволяет приблизиться к решению задач организации в сфере противодействия неоколониализму.
26 октября Медведев заявил, что преступления, совершенные в колониальную эпоху, не имеют срока давности. Кроме того, председатель ЕР подчеркнул работу экспертных структур Африканского союза по вопросам репараций и предложил движению «За свободу наций!» поддержать ее.
1 октября президент России Владимир Путин отметил, что мир не должен быть биполярным или строиться вокруг нескольких центров силы. Глава государства подчеркнул необходимость сохранения разнообразия государств и моделей развития.