Медведев рассказал о борьбе ЕР с неоколониализмом в мире

Речь идет о формировании многополярного миропорядка, противодействии нелегитимным санкциям и соблюдении принципа неделимой безопасности, подчеркнул зампред Совбеза. Также он сообщил о привлечении к работе экспертов ООН, что позволяет приблизиться к решению задач организации в сфере противодействия неоколониализму.