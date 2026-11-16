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Главная / Политика /

Медведев рассказал о борьбе ЕР с неоколониализмом в мире

Сергей Пахомов

Движение «Единой России» «За свободу наций!» включило темы борьбы с неоколониализмом в повестку международных организаций. Об этом сообщил председатель ЕР, зампред Совбеза Дмитрий Медведев на пленарном заседании Генассамблеи «За свободу наций!».

Важное значение имеет включение темы неоколониализма в программные политические документы БРИКС, ШОС и двусторонние документы», – заявил Медведев.

Речь идет о формировании многополярного миропорядка, противодействии нелегитимным санкциям и соблюдении принципа неделимой безопасности, подчеркнул зампред Совбеза. Также он сообщил о привлечении к работе экспертов ООН, что позволяет приблизиться к решению задач организации в сфере противодействия неоколониализму.

26 октября Медведев заявил, что  преступления, совершенные в колониальную эпоху, не имеют срока давности. Кроме того, председатель ЕР подчеркнул работу экспертных структур Африканского союза по вопросам репараций и предложил движению «За свободу наций!» поддержать ее.

1 октября президент России Владимир Путин отметил, что мир не должен быть биполярным или строиться вокруг нескольких центров силы. Глава государства подчеркнул необходимость сохранения разнообразия государств и моделей развития.

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