Медведев: ЕР в ноябре проведет ассамблею движения «За свободу наций!»

Участники встречи обсудят борьбу с неоколониализмом, в том числе правовыми методами. Медведев предложил организовать семинар с участием ведущих юристов стран мирового большинства. Они должны выработать общие определения понятий «колониализм», «неоколониализм» и «репаративное правосудие», а затем предложить закрепить их в международных документах и национальных законах стран – участниц движения.