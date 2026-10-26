Медведев: ЕР в ноябре проведет ассамблею движения «За свободу наций!»
«Единая Россия» проведет в Москве Генеральную ассамблею международного движения «За свободу наций!» в середине ноября. Об этом сообщил зампред Совбеза и председатель партии Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета «За свободу наций!».
Участники встречи обсудят борьбу с неоколониализмом, в том числе правовыми методами. Медведев предложил организовать семинар с участием ведущих юристов стран мирового большинства. Они должны выработать общие определения понятий «колониализм», «неоколониализм» и «репаративное правосудие», а затем предложить закрепить их в международных документах и национальных законах стран – участниц движения.
«Отдельно подчеркну важность репаративного правосудия. Нужно содействовать объективной правовой оценке эпохи колониализма», – заявил зампред Совбеза.
По его словам, преступления, совершенные в колониальную эпоху, не имеют срока давности. Кроме того, председатель партии отметил работу экспертных структур Африканского союза по вопросам репараций и предложил движению поддержать ее.
25 июня Медведев выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), где обратил внимание, что многие современные международные институты продолжают воспроизводить зависимость развивающихся стран от бывших метрополий. По его словам, международные финансовые организации действуют по схеме «неоколониального рэкета».