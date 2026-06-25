«Международное право в истории человечества – это исключение»: Медведев на ПМЮФе

«То, что сейчас называют санкциями, с точки зрения международного права никакими санкциями не является. Это односторонние ограничительные действия или многосторонние ограничительные действия, которые незаконно применяются в отношении третьих лиц», – сказал он. Россия «никогда не признавала и признавать не будет» такие меры и намерена противодействовать им как правовыми средствами, так и «в некоторых случаях иными способами». Завершая выступление, он заявил о готовности России участвовать в формировании «справедливого миропорядка» совместно со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Ведь современный мир должен отказаться от идеи, что какая-либо группа государств обладает монополией на толкование универсальных норм права, резюмировал он.