«Международное право в истории человечества – это исключение»: Медведев на ПМЮФе

«Международное право в истории человечества – это исключение»: Медведев на ПМЮФеЗампред Совбеза раскритиковал неоколониализм, санкции и западную модель международных отношений
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), посвятив речь кризису международного права, роли государств глобального большинства и перспективам реформирования существующего миропорядка. По его оценке, первая половина 2026 г. стала периодом беспрецедентных испытаний для международной правовой системы.
Пленарная сессия на форуме в этом году нетипично состоялась в первый день работы площадки. Вместе с Медведевым в главной дискуссии участвовали иностранцы, например министр юстиции Вьетнама Хоанг Тхань Тунг, председатель Верховного суда Индии Сурья Кант и академический координатор Международного университетского колледжа Турина Уго Маттеи.
С начала этого года наша цивилизация, человечество столкнулись с серьезными вызовами в этой сфере, которые проверяют на прочность не только право как таковое, но и вообще всех юристов, начал Медведев. Его выступление длилось около 40 минут.
Центральной темой стала идея суверенного равенства государств. По словам Медведева, именно этот принцип оказался под угрозой из-за политики отдельных западных стран и концепции «миропорядка, основанного на правилах». «Быть первым вовсе не означает быть единственным. Быть лидером не значит получить прерогативу на отмену чужих прав и суверенитета. Истинная сила права не в защите чьих-либо привилегий, а в абсолютной гарантии равенства для всех субъектов права», – сказал он.
Медведев напомнил, что статья 2 Устава ООН закрепляет принцип суверенного равенства государств независимо от их размеров, населения или экономического потенциала. Однако, по его мнению, на практике этот принцип сегодня все чаще игнорируется. По его словам, «санкционная политика» представляет собой «передел чужого имущества», а разговоры о неприкосновенности собственности в таких условиях становятся декларативными.
Вместе с тем он обратил внимание, что многие современные международные институты продолжают воспроизводить зависимость развивающихся стран от бывших метрополий. Международные финансовые организации действуют по схеме «неоколониального рэкета», когда финансовая помощь сопровождается обязательствами, которые делают экономики стран-заемщиков зависимыми от внешних центров влияния, отмечает он.
Сейчас, по мнению Медведева, практика международного инвестиционного арбитража нередко приводит к ситуации, когда интересы крупных транснациональных инвесторов получают преимущество над решениями национальных правительств. «По своей значимости и влиянию такой инвестор становится первым. Местное население в этом случае уже становится вторым», – сказал он.
Медведев убежден, что размещение военных баз способствует росту международной напряженности и не обеспечивает реальной безопасности странам, на территории которых они находятся.
Говоря о конфликте на Украине, Медведев вновь заявил, что Россия начала специальную военную операцию в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право на самооборону. «Нет смысла общаться с вассалом, а если что и обсуждать, то обсуждать нужно с сюзереном, с хозяином», – заявил зампред Совбеза, рассуждая о перспективах переговоров.
Еще одним предложением Медведева стало требование репараций от бывших колониальных держав. Кроме того, он предложил закрепить колониализм как самостоятельный состав преступления против человечности в рамках будущих международных конвенций.
Несмотря на масштабную критику существующей системы международных отношений, Медведев подчеркнул, что не выступает за отказ от международного права как такового. Напротив, речь идет о необходимости его активного применения и переосмысления отдельных принципов. «Международное публичное право может быть эффективным только при условии относительной стабильности», – отметил он. По его мнению, сегодня необходимо наполнить международно-правовые принципы «новыми современными смыслами», не разрушая саму систему.
После основного выступления Медведев ответил на вопросы модератора. Комментируя санкции, Медведев заявил, что Россия не считает их легитимным инструментом международного права.
«То, что сейчас называют санкциями, с точки зрения международного права никакими санкциями не является. Это односторонние ограничительные действия или многосторонние ограничительные действия, которые незаконно применяются в отношении третьих лиц», – сказал он. Россия «никогда не признавала и признавать не будет» такие меры и намерена противодействовать им как правовыми средствами, так и «в некоторых случаях иными способами». Завершая выступление, он заявил о готовности России участвовать в формировании «справедливого миропорядка» совместно со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Ведь современный мир должен отказаться от идеи, что какая-либо группа государств обладает монополией на толкование универсальных норм права, резюмировал он.