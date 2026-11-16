Путин отметил рост числа сторонников многополярной мировой системы
Все больше стран стремятся к справедливой и демократической системе международных отношений, которая основывается на принципах многополярности и равноправия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, приветствуя организаторов и участников генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».
«Серьезным препятствием для достижения этой цели остаются неоколониальные амбиции ряда западных государств», – отметил российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что бывшие метрополии продолжают стремиться контролировать экономики стран Азии, Африки и Латинской Америки, вмешиваться в их внутренние дела и влиять на внешнюю политику.
28 октября Путин в ходе форума «Россия – Африка» в Москве заявил, что многополярное мироустройство становится реальностью. 1 октября президент России отметил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», что мир не должен быть биполярным или строиться вокруг нескольких центров силы. Российский лидер подчеркнул необходимость сохранения разнообразия государств и моделей развития.