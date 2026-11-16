Все больше стран стремятся к справедливой и демократической системе международных отношений, которая основывается на принципах многополярности и равноправия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, приветствуя организаторов и участников генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».