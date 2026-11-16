Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,359+0,47%VEON-RX95,6+3,58%BLNG8,77-1,46%IMOEX2 472,62-1,54%RTSI948,17-1,54%RGBI111,9-0,04%RGBITR779,35+0,07%
Главная / Политика /

Путин отметил рост числа сторонников многополярной мировой системы

Сергей Пахомов
Ведомости
Ведомости

Все больше стран стремятся к справедливой и демократической системе международных отношений, которая основывается на принципах многополярности и равноправия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, приветствуя организаторов и участников генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».

«Серьезным препятствием для достижения этой цели остаются неоколониальные амбиции ряда западных государств», – отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что бывшие метрополии продолжают стремиться контролировать экономики стран Азии, Африки и Латинской Америки, вмешиваться в их внутренние дела и влиять на внешнюю политику.

28 октября Путин в ходе форума «Россия – Африка» в Москве заявил, что многополярное мироустройство становится реальностью. 1 октября президент России отметил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», что мир не должен быть биполярным или строиться вокруг нескольких центров силы. Российский лидер подчеркнул необходимость сохранения разнообразия государств и моделей развития.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь