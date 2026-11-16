Шадаев: Минцифры не получало обращений об использовании ЦОДов за рубежом
Минцифры России не получало обращений от провайдеров центров обработки данных (ЦОД) с просьбой разрешить временное использование вычислительных мощностей за рубежом. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев журналистам, передает «Интерфакс».
16 ноября «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что ряд провайдеров ЦОДов и крупнейших операторов персональных данных в начале месяца обратились к профильным ведомствам с просьбой разрешить использование зарубежных вычислительных мощностей. Об этом рассказали четыре источника, в том числе федеральный чиновник.
По данным собеседников издания, компании намерены обеспечить сохранность части данных и бесперебойную работу российских информационных систем в случае новых атак на дата-центры.
2 ноября президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий временно использовать зарубежные вычислительные мощности для поддержки российских информационных ресурсов. Решение должна принимать специальная правительственная подкомиссия по согласованию с ФСБ. Документ также обязывает владельцев российских ЦОДов зарезервировать 10% площадей и мощностей.
12 ноября Шадаев заявил, что власти заинтересованы в размещении дата-центров на территории России, в том числе под землей, а не в переносе их за рубеж. По словам министра, проекты строительства защищенных ЦОДов уже реализуются.