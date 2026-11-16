При пожаре в пункте проката мотоциклов в Таиланде погибли 11 человек
В результате пожара в пункте проката мотоциклов в Патонге (Таиланд) погибли 11 человек. Еще 38 человек получили ранения, сообщает Khaosod.
Инцидент произошел в 3:20 16 ноября (23:20 мск 15 ноября). Огонь перекинулся на пять соседних торговых помещений. Власти расследуют причину возгорания. Были повреждены несколько автомобилей.
11 ноября два человека погибли в результате обрушения трехэтажного здания в Бруклине. Еще 17 человек, включая семерых детей, пострадали.