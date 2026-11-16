Экс-генерал Попов обжаловал в Верховном суде приговор по делу о мошенничестве

В мае 2024 г. Попов был взят под стражу по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. По данным следствия, Попов действовал в составе организованной группы, причастной к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. Материалы закупались военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. 1 марта 2025 г. Попова уволили из рядов Вооруженных сил РФ. 24 апреля того же года суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.