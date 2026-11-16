Операторы попросили разрешить использовать ЦОДы вне России

Операторы попросили разрешить использовать ЦОДы вне РоссииЭто нужно для обеспечения сохранности данных в случае возможных атак на инфраструктуру
Ряд провайдеров центров обработки данных (ЦОД) и крупнейших операторов персональных данных в начале ноября обратились к профильным ведомствам c просьбой разрешить им временно использовать вычислительные мощности за пределами России для поддержки работы российских информационных систем. Таким образом компании хотят обеспечить сохранность части данных при возможных атаках на дата-центры. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в страховой организации, подтвердили два собеседника в консалтинговых фирмах, знакомых с ходом обсуждения инициативы, а также федеральный чиновник.
Временное использование вычислительных ресурсов за рубежом «для обеспечения поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств» допускается по решению специальной подкомиссии при правительственной комиссии по цифровому развитию. Оно должно быть согласовано с ФСБ, следует из указа № 802 от 2 ноября (о мерах по обеспечению поддержки функционирования российских информационных ресурсов). По данным собеседников «Ведомостей», финальный состав подкомиссии еще не сформирован.