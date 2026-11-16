Черная полоса майнинга

Прежде всего дорогое электричество фактически закрывает эру «домашнего» майнинга. По оценкам экспертов, для современного оборудования точка безубыточности сейчас находится в диапазоне 6–10 центов за 1 кВт·ч, а комфортная маржа сохраняется лишь при тарифах ниже 4–6 центов. Между тем розничные цены на электричество в США поднялись в среднем до 18 центов за 1 кВт·ч, а в ЕС они составляют от 11 до 39 центов при средневзвешенном значении в 28 центов.