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Черная полоса майнинга

Как отражается энергетический кризис на добыче криптовалюты
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Глобальный энергетический кризис негативно повлиял на многие отрасли, но в некоторых сферах он радикально меняет правила игры. В первую очередь это касается майнинга криптовалюты. Поскольку на электроэнергию приходится 70–80% всех операционных расходов данного бизнеса, скачок оптовых цен и розничных тарифов заставляет его искать принципиально новые схемы выживания.

Прежде всего дорогое электричество фактически закрывает эру «домашнего» майнинга. По оценкам экспертов, для современного оборудования точка безубыточности сейчас находится в диапазоне 6–10 центов за 1 кВт·ч, а комфортная маржа сохраняется лишь при тарифах ниже 4–6 центов. Между тем розничные цены на электричество в США поднялись в среднем до 18 центов за 1 кВт·ч, а в ЕС они составляют от 11 до 39 центов при средневзвешенном значении в 28 центов.

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