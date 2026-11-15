Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%AVAN544+0,55%BISVP10,77-0,37%IMOEX2 509,67-0,07%RTSI962,37-0,07%RGBI112,07+0,12%RGBITR780,49+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин: силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

Анна Суслова
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

15 ноября Росавиация сообщила о том, что московский аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 15 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотника над 14 регионами России и двумя морями. Всего за сутки было сбито 1065 украинских дронов, три управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

14 ноября Собянин сообщил о трех беспилотниках, летевших на Москву. С вечера 12 ноября по утро 13 ноября в сторону Московского региона летели 467 БПЛА.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь