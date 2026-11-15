Собянин: силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

В ночь на 15 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотника над 14 регионами России и двумя морями. Всего за сутки было сбито 1065 украинских дронов, три управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.