CNBC: Элис Хуанг не работает в Megaspeed с августа 2025 года
Сингапурская компания Megaspeed на фоне скандала вокруг романа экс-гендиректора корпорации Nvidia Дженсена Хуанга с бизнесвумен Элис Хуанг, которую американские спецслужбы обвиняют в работе на китайскую разведку, заявила, что та покинула компанию в 2025 г. Об этом сообщил телеканал CNBC.
«Мисс Элис Хуанг официально покинула Megaspeed 30 августа 2025 г. и в настоящее время не работает в компании», – говорится в заявлении компании.
Megaspeed также отказалась комментировать «личные и частные вопросы», связанные с Элис Хуанг. Megaspeed позиционирует себя как основного партнера Nvidia в регионе в области вычислительных мощностей, предоставляя клиентам возможность арендовать вычислительные мощности графических процессоров Nvidia.
CNBC указывает, что ранее компанию неоднократно подозревали в передаче чипов клиентам из Китая. Megaspeed, в свою очередь, заявила, что данные обвинения не подкреплены доказательствами и наняла юриста для проведения внутреннего расследования. Компания также подчеркнула, что соблюдает требования экспортного контроля США и правила местной юрисдикции на каждом рынке, где осуществляет свою деятельность.
8 ноября совет директоров Nvidia начал независимое расследование после публикаций об измене Дженсена Хуанга. Поводом стали сообщения The New York Times о его близких отношениях с бывшей сотрудницей Megaspeed Элис Хуанг. Американские спецслужбы предполагают, что она может быть связана с китайской разведкой. В тот же день Хуанг признался сотрудникам компании в супружеской измене и извинился перед семьей. Позже Дженсен Хуанг покинул все должности в Nvidia на фоне обвинений в близких отношениях с двумя сотрудницами компании.
13 ноября CNN сообщил, что разведка США не пришла к единому выводу о возможной работе Элис Хуанг на разведку КНР. Собранные сведения пока не доказывают, что она передавала информацию Пекину. Представители ЦРУ также сомневаются, что имеющиеся сведения, включая перехваченные сообщения, подтверждают сознательную передачу данных китайским властям.