Лавров назвал отказ ЕС от учета интересов России тупиковой позицией

Лавров отметил, что фон дер Ляйен заявляет, будто сначала должно быть перемирие и только потом любые разговоры о европейской безопасности. Каллас, в свою очередь, говорит, что не поддержит урегулирование, учитывающее интересы России. По словам министра, такие размышления абсолютно тупиковые и он надеется, что все это понимают.