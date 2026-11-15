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Лавров назвал отказ ЕС от учета интересов России тупиковой позицией

Ася Султанова
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал как тупиковые заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас об урегулировании украинского вопроса без учета интересов России. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Лавров отметил, что фон дер Ляйен заявляет, будто сначала должно быть перемирие и только потом любые разговоры о европейской безопасности. Каллас, в свою очередь, говорит, что не поддержит урегулирование, учитывающее интересы России. По словам министра, такие размышления абсолютно тупиковые и он надеется, что все это понимают.

12 ноября Каллас заявила, что интересы ЕС на переговорах по урегулированию конфликта на Украине должны представлять она и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Отвечая на вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты представлять интересы Евросоюза на переговорах, она подчеркнула, что Вашингтон и Брюссель руководствуются собственными интересами.

15 ноября специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что в ходе контактов по урегулированию ситуации на Украине возникло «несколько новых идей». Они в настоящее время изучаются. Американский переговорщик добавил, что текущая задача сосредоточена на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами, а также на подготовке повестки следующего раунда трехсторонних переговоров. По его словам, несмотря на бескомпромиссную риторику обеих сторон, за закрытыми дверями обе стороны осознают необходимость «практических компромиссов» для урегулирования конфликта.

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