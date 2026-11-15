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Главная / Политика /

Байден: Зеленский капризен и упрям в частных беседах

Ася Султанова

Бывший президент США Джо Байден в своих мемуарах «Обещай мне, Америка» резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, сообщает The Wall Street Journal.

Байден пишет, что актерское прошлое Зеленского «оказалось очень хорошей подготовкой» для военного лидера. При этом, по словам бывшего президента США, в приватных беседах украинский лидер «мог быть капризным и упрямым» и был «не настолько благодарным, как я ожидал».

Байден также сообщает, что члены команды Дональда Трампа просили его подписать письмо, разрешающее им напрямую вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным до того, как Трамп снова вступит в должность президента США. Байден отказался – «не желая давать им карт-бланш на то, что, как я ожидал, станет своего рода капитуляцией за счет Украины».

14 октября Трамп заявил в интервью Gray Media, что одной из причин конфликта на Украине стало отношение Байдена к России. По словам американского президента, украинский конфликт не начался бы, если бы на тот момент США возглавлял Трамп.

В августе Администрация Белого дома выразила несогласие с решением Байдена о массовых поставках оружия за рубеж, включая Украину. В июне 2025 г. американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью подкасту This Past Weekend заявил, что администрация Байдена оказала «безумный» объем помощи Украине. Речь идет о сумме в $300 млрд.

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