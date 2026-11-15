Байден: Зеленский капризен и упрям в частных беседах

Байден также сообщает, что члены команды Дональда Трампа просили его подписать письмо, разрешающее им напрямую вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным до того, как Трамп снова вступит в должность президента США. Байден отказался – «не желая давать им карт-бланш на то, что, как я ожидал, станет своего рода капитуляцией за счет Украины».