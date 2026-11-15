Грузовой и пассажирский самолеты столкнулись в аэропорту Майами
В международном аэропорту Майами грузовой самолет UPS Boeing 767 столкнулся с пассажирским Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines. По данным пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд, пострадавших нет, сообщает CBS News.
Инцидент произошел на пересечении двух рулежных дорожек. По словам директора по коммуникациям аэропорта Грега Чина, прилетавший и вылетавший самолеты соприкоснулись. Два человека получили легкие травмы, им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Чин отметил, что происшествие не повлияло на работу аэропорта, воздушные суда направлялись по другим рулежным дорожкам.
Согласно записи переговоров с диспетчером, рейс UPS 358 должен был вылететь из Майами в Боготу, а рейс Copa Airlines 427 прибыл из Панама-Сити. Диспетчер напомнил экипажу UPS, что тот должен был уступить дорогу Boeing 737. Пилот грузового самолета признал: «Да, мы проехали слишком далеко, и он задел нас крылом».
Столкновение произошло на фоне сбоя в работе аэропорта после введенной в пятницу Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) общенациональной приостановки полетов. Глава FAA Брайан Бедфорд заявил, что расписание авиаперевозок в США должно вернуться к норме к концу дня 15 ноября.
13 ноября FAA впервые с января 2023 г. ввела общенациональную приостановку полетов из-за сбоя связи в региональных центрах управления воздушным движением; только в аэропортах Майами и Форт-Лодердейла было задержано 246 рейсов и отменено 12.
В тот же день, 13 ноября, официальные лица США сообщили, что сбой связан с устаревшей системой управления воздушным движением, включая коммутаторы и маршрутизаторы, которые перегрузились данными, что привело к несоответствиям в работе радаров и систем связи.