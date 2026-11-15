Грузовой и пассажирский самолеты столкнулись в аэропорту Майами

Согласно записи переговоров с диспетчером, рейс UPS 358 должен был вылететь из Майами в Боготу, а рейс Copa Airlines 427 прибыл из Панама-Сити. Диспетчер напомнил экипажу UPS, что тот должен был уступить дорогу Boeing 737. Пилот грузового самолета признал: «Да, мы проехали слишком далеко, и он задел нас крылом».