SpaceX впервые поймала космический корабль в воздухе

Эта 15-я испытательная миссия изначально планировалась как первая попытка «двойного захвата», в ходе которой SpaceX надеялась вернуть на стартовую площадку как ускоритель Super Heavy, так и верхнюю ступень Starship. Однако 13 ноября ускоритель через несколько минут после взлета отклонился от курса и взорвался над Мексиканским заливом. Представитель SpaceX Дэн Хуот заявил, что система управления, навигации и контроля (GNC) обнаружила, что ускоритель находится не в правильном положении для захвата, и автоматически инициировала прерывание миссии. Глава SpaceX Илон Маск также сообщил, что ускоритель испытывал «небольшую нехватку топлива».