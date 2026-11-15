SpaceX впервые поймала космический корабль в воздухе
SpaceX успешно вернула верхнюю ступень корабля Starship на стартовую площадку в Техасе – впервые в истории компании ступень, вернувшаяся с орбиты, была захвачена механическими рычагами стартовой башни. Корабль завершил 22-часовую миссию, совершив 14 витков вокруг Земли, пишет The Guardian.
Эта 15-я испытательная миссия изначально планировалась как первая попытка «двойного захвата», в ходе которой SpaceX надеялась вернуть на стартовую площадку как ускоритель Super Heavy, так и верхнюю ступень Starship. Однако 13 ноября ускоритель через несколько минут после взлета отклонился от курса и взорвался над Мексиканским заливом. Представитель SpaceX Дэн Хуот заявил, что система управления, навигации и контроля (GNC) обнаружила, что ускоритель находится не в правильном положении для захвата, и автоматически инициировала прерывание миссии. Глава SpaceX Илон Маск также сообщил, что ускоритель испытывал «небольшую нехватку топлива».
Несмотря на неудачу с ускорителем, эта миссия все же стала важной вехой для SpaceX. Верхняя ступень Starship во второй раз вышла на орбиту Земли и развернула 26 спутников Starlink V3.
В октябре 2024 г. SpaceX в пятый раз провела испытательный полет Starship, впервые успешно посадив ускоритель Super Heavy обратно на стартовую площадку в Техасе с помощью механических рычагов Mechazilla, но сама верхняя ступень Starship в той миссии лишь приводнилась в Индийском океане и не была возвращена.
В сентябре в ходе 14-й испытательной миссии Starship впервые достиг орбиты Земли и развернул 26 спутников Starlink V3, заложив основу для попытки захвата верхней ступени в этой миссии.
В мае SpaceX завершила 12-й испытательный полет Starship, впервые запустив полностью обновленную версию Starship V3 и ускоритель Super Heavy V3, однако ускоритель в той миссии не был возвращен и жестко приводнился в Мексиканском заливе.