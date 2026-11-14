В США сообщили о постепенном восстановлении работы аэропортов после сбоя

«Сегодня утром работа [аэропортов] постепенно возвращается в нормальное русло. Мы тесно сотрудничаем с авиакомпаниями, чтобы поддержать восстановление работы. Наш главный приоритет сейчас – обеспечить, чтобы пассажиры как можно быстрее и безопаснее вернулись домой к своим семьям», – сказано в сообщении.