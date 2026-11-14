В США сообщили о постепенном восстановлении работы аэропортов после сбоя
Работа аэропортов в Соединенных Штатах постепенно восстанавливается. Отправка рейсов возобновилась. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи в соцсети Х.
«Сегодня утром работа [аэропортов] постепенно возвращается в нормальное русло. Мы тесно сотрудничаем с авиакомпаниями, чтобы поддержать восстановление работы. Наш главный приоритет сейчас – обеспечить, чтобы пассажиры как можно быстрее и безопаснее вернулись домой к своим семьям», – сказано в сообщении.
Даффи добавил, что отправка рейсов возобновилась и стало возможно «летать безопасно». Он также предупредил, что пассажиры столкнутся с задержками и переносами рейсов, поскольку авиадиспетчеры меняют расписание полетов, направляя самолеты туда, «где они больше всего нужны».
14 ноября Axios сообщил, что федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить вылеты всех самолетов из аэропортов страны в связи с «чрезвычайными обстоятельствами». Ограничения были введены из-за «проблем со связью, затронувших несколько центров управления воздушным движением».
Позже в тот же день CNN сообщил, что из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением в США были задержаны или отменены 15 000 рейсов.