Пашинян: Армения и Турция близки к установлению дипотношений и открытию границ

«Два дня назад у меня состоялась очень позитивная встреча с президентом [Турции Реджепом] Эрдоганом. Мы оба отметили, что добились прогресса и очень близки к заключительному этапу: установлению дипломатических отношений и полному открытию границ», – сказал он.