Пашинян: Армения и Турция близки к установлению дипотношений и открытию границ
Армения и Турция близки к установлению дипломатических отношений и полному открытию границ. Об этом во время встречи в Институте международных и европейских дел в Дублине заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова передает агентство «Armenpress».
«Два дня назад у меня состоялась очень позитивная встреча с президентом [Турции Реджепом] Эрдоганом. Мы оба отметили, что добились прогресса и очень близки к заключительному этапу: установлению дипломатических отношений и полному открытию границ», – сказал он.
Пашинян отметил, что в последнее время в отношениях Армении и Турции произошли ощутимые перемены: Турция открыла для Еревана пути для экспорта и импорта через территорию Грузии. По мнению премьер-министра Армении, это является важным показателем, и в ближайшем будущем странам удастся нормализовать отношения.
Пашинян заключил, что установление добрососедских отношений с другими странами – важное направление внешней политики Армении.
Турция закрыла границы в 1993 г. в знак солидарности с Азербайджаном в конфликте с Арменией за Нагорный Карабах. Другим важным вопросом в отношениях стран является геноцид армян в Османской империи (Турция) в 1915 г.
3 декабря 2025 г. агентство Bloomberg писало про то, что Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в ближайшие шесть месяцев. Это «позволит избавиться от последнего закрытого рубежа Европы времен холодной войны и откроет путь к возобновлению торговли на Кавказе».
11 мая Турция и Армения завершили бюрократические приготовления к запуску прямой торговли между странами. 13 мая спецпредставитель Еревана по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян в соцсетях написал, что обе стороны также продолжат работу по восстановлению железнодорожного сообщения между пограничным армянским городом Гюмри и турецким Карсом (закрыт с 1993 г.).