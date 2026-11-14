Блогер Лерчек сообщила о получении загранпаспорта для поездки в Китай на лечение

Лерчек обратилась к президенту с просьбой о помиловании 12 ноября. 5 ноября Мосгорсуд признал законным приговор Чекалиной, назначенный 31 июля Гагаринским судом Москвы. Блогера осудили на пять лет условно и оштрафовали на 765 млн руб. Ей также запретили администрировать сайты и создавать контент в интернете. Суд обязал Чекалину не менять место жительства без уведомления и ежемесячно отмечаться в инспекции. Из-за приговора Лерчек не могла выехать за границу для лечения от рака.