Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%BRZL1 192-1,16%KLVZ1,916-0,93%IMOEX2 513,56+0,09%RTSI963,86+0,09%RGBI112,06+0,11%RGBITR780,38+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Блогер Лерчек сообщила о получении загранпаспорта для поездки в Китай на лечение

Ася Султанова
Агентство «Москва»
Агентство «Москва»

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) получила загранпаспорт после помилования президентом России Владимиром Путиным. Об этом она сообщила в сторис Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Лерчек опубликовала видео с полученным документом. Она поблагодарила ФСИН, уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) и миграционную службу. Теперь она сможет поехать в Китай, чтобы получить лечение от рака.

Указ о помиловании Лерчек президент России Владимир Путин подписал 14 ноября. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства сделал это исключительно из соображений гуманности. Путин принял во внимание тяжелую болезнь женщины и то, что она воспитывает четырех несовершеннолетних детей. Чекалина назвала это решение шансом на свое выздоровление от рака.

Лерчек обратилась к президенту с просьбой о помиловании 12 ноября. 5 ноября Мосгорсуд признал законным приговор Чекалиной, назначенный 31 июля Гагаринским судом Москвы. Блогера осудили на пять лет условно и оштрафовали на 765 млн руб. Ей также запретили администрировать сайты и создавать контент в интернете. Суд обязал Чекалину не менять место жительства без уведомления и ежемесячно отмечаться в инспекции. Из-за приговора Лерчек не могла выехать за границу для лечения от рака.

Читайте также:От американца Поупа до блогера Лерчек: кого и почему помиловал Путин
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её