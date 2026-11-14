Блогер Лерчек сообщила о получении загранпаспорта для поездки в Китай на лечение
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) получила загранпаспорт после помилования президентом России Владимиром Путиным. Об этом она сообщила в сторис Instagram
Лерчек опубликовала видео с полученным документом. Она поблагодарила ФСИН, уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) и миграционную службу. Теперь она сможет поехать в Китай, чтобы получить лечение от рака.
Указ о помиловании Лерчек президент России Владимир Путин подписал 14 ноября. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства сделал это исключительно из соображений гуманности. Путин принял во внимание тяжелую болезнь женщины и то, что она воспитывает четырех несовершеннолетних детей. Чекалина назвала это решение шансом на свое выздоровление от рака.
Лерчек обратилась к президенту с просьбой о помиловании 12 ноября. 5 ноября Мосгорсуд признал законным приговор Чекалиной, назначенный 31 июля Гагаринским судом Москвы. Блогера осудили на пять лет условно и оштрафовали на 765 млн руб. Ей также запретили администрировать сайты и создавать контент в интернете. Суд обязал Чекалину не менять место жительства без уведомления и ежемесячно отмечаться в инспекции. Из-за приговора Лерчек не могла выехать за границу для лечения от рака.