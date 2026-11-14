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Собянин: силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА

Анна Суслова

Силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.  

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

В ночь с 13 на 14 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских БПЛА. Беспилотники были сбиты в том числе над Московским регионом. За сутки силы ПВО сбили 231 украинский дрон.

13 ноября Собянин сообщил, что с вечера 12 ноября в сторону Московского региона летели 467 БПЛА. Большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. На подлете к Москве нейтрализованы 144 беспилотника. С вечера 12 ноября Росавиация ограничивала полеты в аэропортах «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское).

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