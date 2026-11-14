Собянин: силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА

13 ноября Собянин сообщил, что с вечера 12 ноября в сторону Московского региона летели 467 БПЛА. Большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. На подлете к Москве нейтрализованы 144 беспилотника. С вечера 12 ноября Росавиация ограничивала полеты в аэропортах «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское).