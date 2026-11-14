Танкер подорвался на морской мине к востоку от Ормузского пролива
Танкер, перевозивший сжиженный газ, загорелся и остановился после подрыва на морской мине к востоку от Ормузского пролива. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на ВМС Ирана.
Как пишет издание, танкер проигнорировал предыдущие предупреждения и утром 14 ноября вошел в запретную и опасную зону, при этом его системы отслеживания и идентификации были отключены.
Военные предупредили, что танкеры, заходящие в запретную зону, рискуют подорваться на морских минах и загореться. ВМС также осудили судовладельцев, которые, несмотря на прошлые инциденты и предупреждения, продолжают направлять суда в этот район.
Тегеран настаивает на том, что суда должны получать его разрешение на проход через пролив.
12 ноября КСИР сообщил,что на двух нефтяных супертанкерах произошли взрывы при проходе через Ормузский пролив. Оба судна пытались пройти через южную часть пролива, несмотря на предупреждения центра управления движением судов ВМС КСИР о том, что этот маршрут запрещен и небезопасен.
7 ноября Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил, что два танкера пострадали в Ормузском проливе. 5 ноября сообщалось, что в октябре в Ормузском проливе атаковали 34 судна.