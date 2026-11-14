Танкер подорвался на морской мине к востоку от Ормузского пролива

12 ноября КСИР сообщил,что на двух нефтяных супертанкерах произошли взрывы при проходе через Ормузский пролив. Оба судна пытались пройти через южную часть пролива, несмотря на предупреждения центра управления движением судов ВМС КСИР о том, что этот маршрут запрещен и небезопасен.