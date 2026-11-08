UKMTO: два танкера пострадали в Ормузском проливе

ТАСС писал 5 ноября, что в октябре в Ормузском проливе атаковали 34 судна. Это стало рекордным месячным числом с начала конфликта на Ближнем Востоке. На этот период пришлось более четверти всех зарегистрированных инцидентов в регионе. Всего с начала конфликта об атаках сообщили 128 судов.