UKMTO: два танкера пострадали в Ормузском проливе
В Ормузском проливе 7 ноября произошли «инциденты» с двумя танкерами. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Первый случай произошел в 8 морских милях к северо-западу от оманского города Хасаб. Танкер загорелся, экипаж эвакуирован. Второе судно подверглось атаке «неизвестного снаряда» во время прохода через пролив.
«Все члены экипажа находятся в безопасности, на данный момент не сообщается о каком-либо воздействии на окружающую среду», – говорится в сообщении.
ТАСС писал 5 ноября, что в октябре в Ормузском проливе атаковали 34 судна. Это стало рекордным месячным числом с начала конфликта на Ближнем Востоке. На этот период пришлось более четверти всех зарегистрированных инцидентов в регионе. Всего с начала конфликта об атаках сообщили 128 судов.