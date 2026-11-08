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UKMTO: два танкера пострадали в Ормузском проливе

Антон Потоков

В Ормузском проливе 7 ноября произошли «инциденты» с двумя танкерами. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Первый случай произошел в 8 морских милях к северо-западу от оманского города Хасаб. Танкер загорелся, экипаж эвакуирован. Второе судно подверглось атаке «неизвестного снаряда» во время прохода через пролив.

«Все члены экипажа находятся в безопасности, на данный момент не сообщается о каком-либо воздействии на окружающую среду», – говорится в сообщении.

ТАСС писал 5 ноября, что в октябре в Ормузском проливе атаковали 34 судна. Это стало рекордным месячным числом с начала конфликта на Ближнем Востоке. На этот период пришлось более четверти всех зарегистрированных инцидентов в регионе. Всего с начала конфликта об атаках сообщили 128 судов.

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