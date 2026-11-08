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Офис Aramco в Эр-Рияде получил повреждения из-за атаки хуситов

Ася Султанова

Офисы нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде подверглись атаке на фоне новой волны ударов со стороны поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, пишет Bloomberg.

Административное здание саудовского государственного нефтяного гиганта получило незначительные повреждения из-за падавших осколков, сообщило Министерство энергетики и государственное информационное агентству Saudi Press Agency. По их данным, погибших и пострадавших нет.

Главный офис Aramco в саудовской столице расположен в финансовом районе имени короля Абдаллы (King Abdullah Financial District), который уже около месяца работает в режиме удаленного доступа, сообщает Bloomberg. Инцидент 8 ноября стал продолжением серии ударов по инфраструктуре Aramco за последние недели, включая атаки на штаб-квартиру компании в Дахране и нефтяное месторождение Шайба в Восточной провинции.

Как отмечает Bloomberg, вероятно, это наиболее значимая атака на Эр-Рияд с тех пор, как месяц назад хуситы атаковали главный аэропорт города – погибли более десяти человек, сотни были ранены, а воздушное сообщение с королевством оказалось парализовано.

Штаб-квартира Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии получила серьезные повреждения в результате атаки хуситов 13 октября. Как сообщало агентство Reuters, после удара в здании начался пожар, который распространился на несколько этажей.

19 октября представитель хуситов Яхья Сари сообщил об атаке на месторождение Шайба в соцсети X. 24 октября движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и компании Aramco в Янбу.

По меньшей мере 12 человек погибли и 309 получили ранения в результате атаки на международный аэропорт Эр-Рияда 10 октября.

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