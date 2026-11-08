Офис Aramco в Эр-Рияде получил повреждения из-за атаки хуситов

Как отмечает Bloomberg, вероятно, это наиболее значимая атака на Эр-Рияд с тех пор, как месяц назад хуситы атаковали главный аэропорт города – погибли более десяти человек, сотни были ранены, а воздушное сообщение с королевством оказалось парализовано.