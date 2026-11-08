В квартире устроившего стрельбу в Кракове нашли тела его родителей и сестры

7 ноября на главной рыночной площади Кракова произошла стрельба. Подозреваемый, 25-летний гражданин Польши, въехал на автомобиле Subaru и открыл огонь из автоматического оружия. По словам министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского, он увлекался ультраправыми идеями и придерживался «очень радикальных» и «ультранационалистических» взглядов. Шесть человек погибли и 16 получили ранения. По данным польской полиции, скончались четыре женщины и двое мужчин, один из которых был гражданином Великобритании. Среди раненых – граждане Великобритании, Португалии, России, Германии и Австрии, остальные пострадавшие – поляки. Среди раненых двое полицейских, участвовавших в задержании преступника.