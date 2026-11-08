В квартире устроившего стрельбу в Кракове нашли тела его родителей и сестры
В квартире мужчины, устроившего стрельбу в Кракове, нашли тела его родителей и сестры, передает агентство PAP со ссылкой на полицию Свентокшиского воеводства. Поздно вечером 7 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в доме подозреваемого были найдены тела – 53-летнего мужчины и двух женщин 52 и 21 года.
По предварительным данным, людей застрелили. В квартире также нашли семь единиц оружия.
7 ноября на главной рыночной площади Кракова произошла стрельба. Подозреваемый, 25-летний гражданин Польши, въехал на автомобиле Subaru и открыл огонь из автоматического оружия. По словам министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского, он увлекался ультраправыми идеями и придерживался «очень радикальных» и «ультранационалистических» взглядов. Шесть человек погибли и 16 получили ранения. По данным польской полиции, скончались четыре женщины и двое мужчин, один из которых был гражданином Великобритании. Среди раненых – граждане Великобритании, Португалии, России, Германии и Австрии, остальные пострадавшие – поляки. Среди раненых двое полицейских, участвовавших в задержании преступника.
Полиция стреляла в нападавшего: его задержали и доставили в больницу с ранением.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал субботнюю стрельбу со смертельным исходом «актом террора» против жителей Кракова, второго по величине города Польши, который ежегодно посещают 15 млн туристов. 8–9 ноября будут днями национального траура по жертвам нападения.