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WP: Кушнер назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по безопасности

Дарья Снегова

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассматривает Совет Россия – НАТО в качестве модели для будущих переговоров по европейской безопасности, сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По его данным, Кушнер увязывает усилия по достижению перемирия на Украине с более широким многосторонним диалогом между Россией и европейскими странами.

Совет Россия – НАТО был создан в 2002 г. для консультаций по безопасности и практическому сотрудничеству. После событий 2014 г. альянс приостановил совместную гражданскую и военную деятельность с Москвой, хотя политический диалог некоторое время продолжался; последнее заседание состоялось в январе 2022 г. По итогам консультаций в Брюсселе Кушнер заявлял, что США намерены подключить Россию к обсуждению новой архитектуры безопасности в Европе в рамках урегулирования украинского конфликта.

Трехсторонние переговоры с участием делегаций Москвы, Киева и Вашингтона пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября и будут посвящены гарантиям безопасности сторон. Встреча состоится за закрытыми дверями.

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