WP: Кушнер назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по безопасности

Совет Россия – НАТО был создан в 2002 г. для консультаций по безопасности и практическому сотрудничеству. После событий 2014 г. альянс приостановил совместную гражданскую и военную деятельность с Москвой, хотя политический диалог некоторое время продолжался; последнее заседание состоялось в январе 2022 г. По итогам консультаций в Брюсселе Кушнер заявлял, что США намерены подключить Россию к обсуждению новой архитектуры безопасности в Европе в рамках урегулирования украинского конфликта.