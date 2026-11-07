12 пострадавших при стрельбе в Кракове находятся в критическом состоянии
12 человек, получивших ранения в результате стрельбы в центре Кракова, находятся в больницах в критическом состоянии. Об этом сообщил глава Малопольского воеводства Ян Кленчар в эфире Polsat News.
«12 пострадавших имеют "красный" статус по классификации медицинских работников, что означает, что их состояние угрожает жизни», – заявил он.
Стрельба произошла в центре Кракова 7 ноября. По предварительным данным, нападавший открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых, позднее число жертв увеличилось до шести человек.
Сотрудники полиции ранили подозреваемого при задержании, после чего его доставили в больницу. По данным полиции Малопольского воеводства, стрелявший является гражданином Польши.
Президент страны Кароль Навроцкий выразил соболезнования родственникам погибших. Он также сообщил, что в Краков направлен глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.
Мэр города Лукаш Гибала распорядился объявить траур, который продлится до 11 ноября.