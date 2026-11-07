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12 пострадавших при стрельбе в Кракове находятся в критическом состоянии

Елена Вострикова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

12 человек, получивших ранения в результате стрельбы в центре Кракова, находятся в больницах в критическом состоянии. Об этом сообщил глава Малопольского воеводства Ян Кленчар в эфире Polsat News.

«12 пострадавших имеют "красный" статус по классификации медицинских работников, что означает, что их состояние угрожает жизни», – заявил он.

Стрельба произошла в центре Кракова 7 ноября. По предварительным данным, нападавший открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Первоначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых, позднее число жертв увеличилось до шести человек.

Сотрудники полиции ранили подозреваемого при задержании, после чего его доставили в больницу. По данным полиции Малопольского воеводства, стрелявший является гражданином Польши.

Президент страны Кароль Навроцкий выразил соболезнования родственникам погибших. Он также сообщил, что в Краков направлен глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.

Мэр города Лукаш Гибала распорядился объявить траур, который продлится до 11 ноября.

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