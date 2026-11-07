Российская ПВО сбила четыре ракеты большой дальности и 900 БПЛА

Минувшей ночью российская армия нанесла удар по Киеву и Киевской области. Были поражены объекты ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры. В Киеве под удар попал Северный автодорожный мост, использовавшийся для переброски вооружения, военной и специальной техники для ВСУ. Армия России поразила промышленное предприятие ООО «Меридиан» им. Королева, выпускающее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго».