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Российская ПВО сбила четыре ракеты большой дальности и 900 БПЛА

Антон Потоков

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Средства ПВО также ликвидировали две управляемые авиационные бомбы и четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию, а также поразили склады с боеприпасами, места хранения и производства наземных роботов и дронов, пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах. Удары наносились с воздуха, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Минувшей ночью российская армия нанесла удар по Киеву и Киевской области. Были поражены объекты ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры. В Киеве под удар попал Северный автодорожный мост, использовавшийся для переброски вооружения, военной и специальной техники для ВСУ. Армия России поразила промышленное предприятие ООО «Меридиан» им. Королева, выпускающее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго».

За ночь дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 411 украинских беспилотников. 

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