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Российские самбисты выиграли пять медалей на ЧМ в Узбекистане

Анна Суслова

Российские самбисты выиграла пять медалей на чемпионате мира в Узбекистане. Об этом сообщили в Министерстве спорта РФ.

Антон Демидов (в весовой категории до 64 кг в самбо для слепых), Алсу Насырова (в весовой категории до 59 кг в самбо для слепых) и Демид Волков (в весовой категории до 88 кг в боевом самбо) получили золотые медали.

Софья Емелюкова (в весовой категории до 50 кг в спортивном самбо) завоевала серебро, а Александр Пшеничных – бронзу (в весовой категории до 58 кг в спортивном самбо).

50-й чемпионат мира по самбо проходит в Ташкенте. В турнире приняли участие спортсмены из 101 страны. В первый день было разыграно 11 комплектов наград. Чемпионат мира продлится до 8 ноября.

24 октября министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что количество международных соревнований, где приняли участие российские спортсмены, выросло с 900 в 2024 г. до более 1700 в 2026 г. По его словам, с начала 2026 г. гимн России звучал на международных турнирах более 300 раз, а с национальной символикой допущены спортсмены в 24 олимпийских и 51 неолимпийском виде спорта.

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