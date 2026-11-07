Российские самбисты выиграли пять медалей на ЧМ в Узбекистане

24 октября министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что количество международных соревнований, где приняли участие российские спортсмены, выросло с 900 в 2024 г. до более 1700 в 2026 г. По его словам, с начала 2026 г. гимн России звучал на международных турнирах более 300 раз, а с национальной символикой допущены спортсмены в 24 олимпийских и 51 неолимпийском виде спорта.