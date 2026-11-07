Трамп сообщил о планируемых телефонных контактах по украинскому вопросу

«Россия и Украина впервые, как мне кажется, хотят урегулирования. У нас проходят встречи. Сегодня у меня были телефонные звонки. Завтра предстоят еще. Думаю, это будет очень масштабное урегулирование. Полагаю, оно затронет всю Европу», – сказал Трамп.