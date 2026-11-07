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Трамп сообщил о планируемых телефонных контактах по украинскому вопросу

Ася Султанова

Президент США Дональд Трамп сообщил о встречах и планируемых телефонных разговорах по теме России и Украины, передает Clash Report. По словам главы Белого дома, обсуждения проходили 6 ноября и запланированы на 7 ноября.

«Россия и Украина впервые, как мне кажется, хотят урегулирования. У нас проходят встречи. Сегодня у меня были телефонные звонки. Завтра предстоят еще. Думаю, это будет очень масштабное урегулирование. Полагаю, оно затронет всю Европу», – сказал Трамп.

Президент США добавил, что запланировано много встреч в Мар-а-Лаго с самыми разными людьми – по России и по другим вопросам.

Делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Вашингтон представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби по Украине останется Владимир Мединский.

2 ноября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон.

6 ноября Путин обсудил с участниками Совбеза предстоящие трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби. В ходе заседания также обсуждалось обеспечение и укрепление продовольственной безопасности в стране.

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