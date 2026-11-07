США внесли в санкционный список по Ирану восемь канадских компаний

9 сентября президент США Дональд Трамп поручил административно-бюджетному управлению и управлению торгового представителя США исключить товары канадского происхождения из списка госзакупок. По словам Трампа, меры будут действовать до тех пор, пока Канада «не восстановит полную и справедливую взаимность в отношении американских фермеров и компаний».