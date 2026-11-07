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США внесли в санкционный список по Ирану восемь канадских компаний

Анна Суслова

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло восемь канадских компаний в антииранские санкционные списки в рамках операции «Экономический изгой». Об этом сказано на официальном сайте минфина США.

Данное решение ведомство обосновало тем, что данные компании предоставляют финансовые услуги Ирану. Ограничения коснулись компаний 1380079 BC Ltd, 2397639 Ontario Ltd, B Galaxy Inc, CCC Inc, Darvish Exchange, Diverse Trade Inc, Nia Nations Currency Ltd и Top PC Technician Inc.

«Канада не может быть убежищем для незаконных финансовых посредников, предоставляющих иранскому режиму и его ставленникам услуги по обходу санкций. Министерство финансов будет преследовать и пресекать финансовые каналы иранского режима в любой точке мира», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Включение компании в санкционный перечень означает блокировку ее активов на территории США, а также запрет для американских граждан и юридических лиц на ведение с ней бизнеса.

9 сентября президент США Дональд Трамп поручил административно-бюджетному управлению и управлению торгового представителя США исключить товары канадского происхождения из списка госзакупок. По словам Трампа, меры будут действовать до тех пор, пока Канада «не восстановит полную и справедливую взаимность в отношении американских фермеров и компаний».

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