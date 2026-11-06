Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном

Вместе с тем 5 ноября телеканал CNN сообщал, что палата представителей США может проголосовать за импичмент главы Пентагона Пита Хегсета. По мнению парламентариев, тот убедил Трампа начать войну с Ираном, однако не продумал стратегию выхода из нее и план по преодолению «неизбежных политических последствий».