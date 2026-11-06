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Главная / Политика /

Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном

Анна Суслова
The White House
The White House

США ведут переговоры с Ираном. Об этом во время общения с журналистами у Белого дома заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Дела у нас с Ираном идут очень хорошо. Мы говорили и говорим с Ираном», – сказал он.

Трамп повторил, что диалог США и Ирана продолжается. Американский лидер не раскрыл никаких подробностей этих контактов.

6 ноября телеканал Fox News сообщил, что центральное командование вооруженных сил США завершает подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана, однако пока не получило соответствующих распоряжений из Вашингтона. По данным телеканала, президент США 4 и 5 ноября провел совещания с командой по национальной безопасности, на которых обсуждалось возобновление военной операции.

Вместе с тем 5 ноября телеканал CNN сообщал, что палата представителей США может проголосовать за импичмент главы Пентагона Пита Хегсета. По мнению парламентариев, тот убедил Трампа начать войну с Ираном, однако не продумал стратегию выхода из нее и план по преодолению «неизбежных политических последствий».

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