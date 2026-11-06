Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном
США ведут переговоры с Ираном. Об этом во время общения с журналистами у Белого дома заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Дела у нас с Ираном идут очень хорошо. Мы говорили и говорим с Ираном», – сказал он.
Трамп повторил, что диалог США и Ирана продолжается. Американский лидер не раскрыл никаких подробностей этих контактов.
6 ноября телеканал Fox News сообщил, что центральное командование вооруженных сил США завершает подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана, однако пока не получило соответствующих распоряжений из Вашингтона. По данным телеканала, президент США 4 и 5 ноября провел совещания с командой по национальной безопасности, на которых обсуждалось возобновление военной операции.
Вместе с тем 5 ноября телеканал CNN сообщал, что палата представителей США может проголосовать за импичмент главы Пентагона Пита Хегсета. По мнению парламентариев, тот убедил Трампа начать войну с Ираном, однако не продумал стратегию выхода из нее и план по преодолению «неизбежных политических последствий».