Fox News назвал возможную дату нового нападения США на Иран

2 ноября Трамп исключил возобновление ударов по Ирану сразу после промежуточных выборов в конгресс США. В тот же день The Atlantic сообщил о разработке Пентагоном нескольких сценариев военной кампании, продолжительность которой может составить от нескольких часов до нескольких недель.