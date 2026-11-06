Fox News назвал возможную дату нового нападения США на Иран
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) завершает подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана, однако пока не получило соответствующих распоряжений из Вашингтона. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американских чиновников.
По данным телеканала, президент США Дональд Трамп 4 и 5 ноября провел совещания с командой по национальной безопасности, на которых обсуждалось возобновление военной операции. Источники Fox News отметили, что 9 ноября на Ближнем Востоке ожидается новолуние. Отсутствие лунного света, по их оценке, создает благоприятные условия для проведения военных операций.
3 ноября The Wall Street Journal сообщила об американском ударе по иранскому острову Кешм, нанесенном 2 ноября. По данным газеты, он стал частью серии ограниченных атак, которые США проводили в последние недели на фоне обсуждения дипломатического урегулирования.