В работе сервиса «Ozon банка» произошел сбой
Пользователи массово пожаловались на сбой в работе сервиса «Ozon банка». Об этом свидетельствуют данные портала Detector404.
За последний час зафиксировано 24 000 жалоб на работу сервиса. Пользователи указывают на проблемы с входом в личный кабинет и оповещениями, а также на сбой мобильного приложения. В частности, «Ozon банк» плохо работает в Санкт-Петербурге, Москве, Самарской и Новосибирской областях, в Подмосковье.
Зафиксированы также жалобы на работу мобильного приложения маркетплейса Ozon – 1200 за час.
2 ноября масштабный сбой случился в работе приложения BelkaCar. Пользователи столкнулись с трудностями при доступе к сервису и завершении аренды автомобилей. В компании объяснили неполадки аварией у Beget, который обеспечивает связь приложения с серверами. Сбой был ликвидирован в тот же день.