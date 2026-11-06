В работе сервиса «Ozon банка» произошел сбой

2 ноября масштабный сбой случился в работе приложения BelkaCar. Пользователи столкнулись с трудностями при доступе к сервису и завершении аренды автомобилей. В компании объяснили неполадки аварией у Beget, который обеспечивает связь приложения с серверами. Сбой был ликвидирован в тот же день.