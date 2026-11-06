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Главная / Технологии /

В работе сервиса «Ozon банка» произошел сбой

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Пользователи массово пожаловались на сбой в работе сервиса «Ozon банка». Об этом свидетельствуют данные портала Detector404.

За последний час зафиксировано 24 000 жалоб на работу сервиса. Пользователи указывают на проблемы с входом в личный кабинет и оповещениями, а также на сбой мобильного приложения. В частности, «Ozon банк» плохо работает в Санкт-Петербурге, Москве, Самарской и Новосибирской областях, в Подмосковье.

Зафиксированы также жалобы на работу мобильного приложения маркетплейса Ozon – 1200 за час.

2 ноября масштабный сбой случился в работе приложения BelkaCar. Пользователи столкнулись с трудностями при доступе к сервису и завершении аренды автомобилей. В компании объяснили неполадки аварией у Beget, который обеспечивает связь приложения с серверами. Сбой был ликвидирован в тот же день.

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