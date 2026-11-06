Песков: гуманитарные и политические контакты с США хорошо дополняют друг друга

5 ноября первая леди США Мелания Трамп приняла в Белом доме представителей России и Украины. Встреча прошла по итогам гуманитарной операции в Алешках Херсонской области, которая была проведена с 27 октября по 1 ноября. С российской стороны на встречу прибыли уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и Дмитриев, со стороны Киева – украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Позже Трамп сообщил прессе, что встретился с Дмитриевым. Глава Белого дома отказался раскрыть тему беседы.