Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,272+0,42%ARSA7,09+0,42%VEON-RX87,2+0,35%IMOEX2 465,93+0,43%RTSI949,74+0,43%RGBI111,95+0,01%RGBITR777,13+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: гуманитарные и политические контакты с США хорошо дополняют друг друга

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Гуманитарные и прямые политические контакты России и США прекрасно друг друга дополняют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу первой леди США Мелании Трамп с российскими представителями в Белом доме и переговоры американского лидера Дональда Трампа с спецпредставителем главы российского государства Кириллом Дмитриевым.

«Это очень хорошая практика», – сказал Песков.

5 ноября первая леди США Мелания Трамп приняла в Белом доме представителей России и Украины. Встреча прошла по итогам гуманитарной операции в Алешках Херсонской области, которая была проведена с 27 октября по 1 ноября. С российской стороны на встречу прибыли уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и Дмитриев, со стороны Киева – украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Позже Трамп сообщил прессе, что встретился с Дмитриевым. Глава Белого дома отказался раскрыть тему беседы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её