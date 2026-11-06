Суд в ДНР заочно приговорил бразильского наемника к 14 годам колонии

По данным следствия, осенью 2023 г. бразилец прибыл на Украину, заключил контракт и вступил в интернациональный легион. В январе 2026 г. Мартинс перешел на службу в 475-й отдельный штурмовой полк вооруженных сил Украины (ВСУ). До июня 2026 г. он участвовал в боевых действиях, сопровождавшихся гибелью мирных жителей и разрушением гражданской инфраструктуры.