Суд в ДНР заочно приговорил бразильского наемника к 14 годам колонии
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 32-летнего гражданина Бразилии Дионаса Рочембаха Мартинса к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Мартинс признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Наказание он должен отбывать в исправительной колонии строгого режима.
По данным следствия, осенью 2023 г. бразилец прибыл на Украину, заключил контракт и вступил в интернациональный легион. В январе 2026 г. Мартинс перешел на службу в 475-й отдельный штурмовой полк вооруженных сил Украины (ВСУ). До июня 2026 г. он участвовал в боевых действиях, сопровождавшихся гибелью мирных жителей и разрушением гражданской инфраструктуры.
По версии следствия, за участие в вооруженном конфликте Мартинс получил вознаграждение в размере около 2,8 млн руб.
Осужденный объявлен в международный розыск. Суд также заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
2 ноября суд заочно приговорил гражданина Литвы Лауринаса Балтрунаса к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за наемничество и обучение других наемников.