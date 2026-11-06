Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,273+0,43%ARSA7,09+0,42%VEON-RX87,2+0,35%IMOEX2 466,14+0,44%RTSI949,81+0,44%RGBI111,95+0,01%RGBITR777,13+0,04%
Главная / Политика /

Кремль позитивно оценил встречу Мелании Трамп с Лантратовой и Дмитриевым

Песков отметил позитивной настрой и готовность продолжать подобную работу
Сергей Пахомов
Alex Brandon / AP
Alex Brandon / AP

Кремль дал положительную оценку встрече первой леди США Мелании Трамп с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Белом доме. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.

«Действительно, Мелания Трамп приложила немало, и ее команда, приложили немало усилий для проведения гуманитарной операции в Алешках», – заявил представитель Кремля.

Он отметил, что в операции участвовали омбудсмены РФ и Украины. Лантратова проделала значительную работу в проведении гуманитарной миссии, подчеркнул Песков. По его словам, важно, что остается позитивной настрой и готовность продолжать подобную работу.

5 ноября Мелания Трамп провела церемонию в Белом доме, на которой присутствовали Дмитриев и Лантратова. В ходе нее первая леди США передала личное послание президенту РФ Владимиру Путину.

3 ноября Белый дом анонсировал встречу представителей России и Украины по инициативе Мелании Трамп. В американской администрации заявили, что первая леди США способствовала достижению договоренностей о временном прекращении огня в Алешках Херсонской области.

2 ноября Лантратова сообщила о переговорах по организации регулярных гуманитарных миссий в Алешках при посредничестве Мелании Трамп. По словам омбудсмена, стороны обсуждают возможность ежемесячной доставки помощи жителям города.

Читайте также:«Дипломатический прорыв»: как зарубежные СМИ оценили встречу с Меланией Трамп
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте