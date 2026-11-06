Кремль позитивно оценил встречу Мелании Трамп с Лантратовой и Дмитриевым

Кремль дал положительную оценку встрече первой леди США Мелании Трамп с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Белом доме. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.