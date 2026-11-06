Кремль позитивно оценил встречу Мелании Трамп с Лантратовой и ДмитриевымПесков отметил позитивной настрой и готовность продолжать подобную работу
Кремль дал положительную оценку встрече первой леди США Мелании Трамп с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Белом доме. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.
«Действительно, Мелания Трамп приложила немало, и ее команда, приложили немало усилий для проведения гуманитарной операции в Алешках», – заявил представитель Кремля.
Он отметил, что в операции участвовали омбудсмены РФ и Украины. Лантратова проделала значительную работу в проведении гуманитарной миссии, подчеркнул Песков. По его словам, важно, что остается позитивной настрой и готовность продолжать подобную работу.
5 ноября Мелания Трамп провела церемонию в Белом доме, на которой присутствовали Дмитриев и Лантратова. В ходе нее первая леди США передала личное послание президенту РФ Владимиру Путину.
3 ноября Белый дом анонсировал встречу представителей России и Украины по инициативе Мелании Трамп. В американской администрации заявили, что первая леди США способствовала достижению договоренностей о временном прекращении огня в Алешках Херсонской области.
2 ноября Лантратова сообщила о переговорах по организации регулярных гуманитарных миссий в Алешках при посредничестве Мелании Трамп. По словам омбудсмена, стороны обсуждают возможность ежемесячной доставки помощи жителям города.