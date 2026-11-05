Мелания Трамп передала через Дмитриева послание Путину
Первая леди США Мелания Трамп передала личное послание президенту РФ Владимиру Путину через спецпредставителя российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева. Об этом администрация президента США сообщила на своем официальном сайте. Первая леди вручила послание в ходе церемонии, которая проходила в Белом доме.
«Госпожа Трамп завершила свою историческую речь, вручив самым высокопоставленным лидерам присутствовавших письма, которые она написала президенту Путину и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», – говорится в публикации.
5 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова представят Россию на встрече с Меланией Трамп в Белом доме. Он отметил, что визовый вопрос для российской делегации решен.
3 ноября Белый дом анонсировал встречу представителей России и Украины по инициативе Мелании Трамп. В американской администрации заявили, что первая леди США способствовала достижению договоренностей о временном прекращении огня в Алешках Херсонской области.
2 ноября Лантратова сообщила о переговорах по организации регулярных гуманитарных миссий в Алешках при посредничестве Мелании Трамп. По словам омбудсмена, стороны обсуждают возможность ежемесячной доставки помощи жителям города.