Мелания Трамп передала через Дмитриева послание Путину

Первая леди США Мелания Трамп передала личное послание президенту РФ Владимиру Путину через спецпредставителя российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева. Об этом администрация президента США сообщила на своем официальном сайте. Первая леди вручила послание в ходе церемонии, которая проходила в Белом доме.