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МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Иран

Россиянам стоит избегать этой страны из-за риска эскалации
Татьяна Мозолевская
Sajad Nori / Unsplash
Sajad Nori / Unsplash

Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Иран из-за сохраняющейся угрозы новой эскалации ситуации вокруг страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации. А соотечественников, которые уже находятся на территории Ирана, просим проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов», – сказала она в ходе брифинга.

Представитель МИДа подчеркнула, что российская сторона внимательно следит за развитием ситуации.

«Категорически не рекомендуется осуществлять фото-, видеосъемку объектов критической, транспортной, энергетической, тем более военной инфраструктуры», – также посоветовала Захарова.

5 ноября президент России Владимир Путин принял в Кремле секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи.

Axios писал, что вооруженные силы США завершают подготовку к возможному возобновлению военной операции, в том числе перебрасывают в регион дополнительные силы. Одновременно катарские посредники работают над проектом соглашения, которое могло бы предотвратить новую эскалацию и создать условия для прямых переговоров Вашингтона и Тегерана.

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