МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Иран

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в ИранРоссиянам стоит избегать этой страны из-за риска эскалации
Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Иран из-за сохраняющейся угрозы новой эскалации ситуации вокруг страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации. А соотечественников, которые уже находятся на территории Ирана, просим проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов», – сказала она в ходе брифинга.
Представитель МИДа подчеркнула, что российская сторона внимательно следит за развитием ситуации.
«Категорически не рекомендуется осуществлять фото-, видеосъемку объектов критической, транспортной, энергетической, тем более военной инфраструктуры», – также посоветовала Захарова.
5 ноября президент России Владимир Путин принял в Кремле секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи.
Axios писал, что вооруженные силы США завершают подготовку к возможному возобновлению военной операции, в том числе перебрасывают в регион дополнительные силы. Одновременно катарские посредники работают над проектом соглашения, которое могло бы предотвратить новую эскалацию и создать условия для прямых переговоров Вашингтона и Тегерана.