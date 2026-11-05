МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Иран

«Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации. А соотечественников, которые уже находятся на территории Ирана, просим проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов», – сказала она в ходе брифинга.