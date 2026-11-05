Россия и Иран оформили документы по строительству железной дороги Решт – Астара

Российская компания «Каспиан сервисез» и иранская CDTIC подписали в Тегеране документы по проекту строительства железной дороги Решт – Астара. Стороны договорились о доступе к земельным участкам на всем протяжении трассы для проведения инженерных изысканий, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.