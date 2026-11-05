Россия и Иран оформили документы по строительству железной дороги Решт – Астара
Российская компания «Каспиан сервисез» и иранская CDTIC подписали в Тегеране документы по проекту строительства железной дороги Решт – Астара. Стороны договорились о доступе к земельным участкам на всем протяжении трассы для проведения инженерных изысканий, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Компании подписали протокол о предоставлении доступа к участкам и дополнительное соглашение к контракту. По словам Никитина, передача земель позволяет продолжить опережающие инженерные изыскания и продлить сроки необходимых работ.
В 2026 г. российские специалисты создали опорную геодезическую сеть и провели аэрофотосъемку. Сейчас на трассе выполняются гидрометеорологические изыскания и топографическая съемка.
Железная дорога Решт – Астара протяженностью 162 км должна соединить железнодорожные сети России и Ирана. Участок станет частью международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», обеспечивающего перевозки грузов к Персидскому заливу и странам Южной Азии.
19 октября вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил о завершении Ираном выкупа земель под строительство железной дороги. По его словам, российская сторона ожидала документального подтверждения этой информации.
В сентябре посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о проведении российским подрядчиком изысканий на участке Решт – Астара. Ранее дипломат сообщил о переносе сроков реализации проекта из-за военного конфликта Ирана с США и Израилем. Первоначально подписание исполнительного контракта планировалось на 1 апреля.