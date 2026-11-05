Наследники Джорджо Армани предпочли IPO продаже модного дома

По данным издания, наибольшую заинтересованность в приобретении доли в Armani проявляют французская косметическая компания L’Oréal и производитель очков EssilorLuxottica. Обе компании стремятся сохранить многолетние лицензионные соглашения с модным домом в сфере парфюмерии и оптики. В завещании Армани также упоминается французский холдинг LVMH в числе предпочтительных покупателей. При этом дизайнер допускал участие в сделке и других крупных компаний индустрии роскоши.