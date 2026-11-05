Наследники Джорджо Армани предпочли IPO продаже модного дома
Наследники итальянского модельера Джорджо Армани не планируют продавать созданный им модный дом крупным компаниям и предпочитают сохранить контроль над бизнесом за счет выхода на биржу. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника.
По данным агентства, наследники рассматривают возможность первичного публичного размещения акций (IPO) как альтернативу продаже контрольного пакета стратегическому инвестору. При этом сейчас ведутся переговоры о продаже первоначальной доли в 15% акций Armani. Сделку планируется завершить к марту 2027 г.
Согласно завещанию Армани, наследники должны продать около 15% компании в течение 12–18 месяцев после его смерти. Затем им предстоит либо реализовать дополнительный пакет в размере от 30 до 54,9% акций, либо провести IPO. В последнем случае размещение должно состояться в течение трех-восьми лет после смерти модельера.
Как сообщили собеседники Reuters, наследники склоняются к распределению первоначального пакета между двумя или несколькими инвесторами. Это позволит избежать усиления влияния одного покупателя и сохранить свободу действий при принятии дальнейших решений о будущем компании.
По данным издания, наибольшую заинтересованность в приобретении доли в Armani проявляют французская косметическая компания L’Oréal и производитель очков EssilorLuxottica. Обе компании стремятся сохранить многолетние лицензионные соглашения с модным домом в сфере парфюмерии и оптики. В завещании Армани также упоминается французский холдинг LVMH в числе предпочтительных покупателей. При этом дизайнер допускал участие в сделке и других крупных компаний индустрии роскоши.
По оценкам банкиров и консультантов, опрошенных Reuters, стоимость Armani составляет от 5 млрд до 7 млрд евро. Один из источников агентства отметил, что компания не испытывает финансового давления, которое вынуждало бы ее ускорять продажу акций.