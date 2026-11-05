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Кравцов сообщил Путину о росте числа обучающихся в колледжах

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Система среднего профессионального образования (СПО) выходит на качественно новый уровень. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами кабмина, которое собрал президент России Владимир Путин.

«Она [система среднего профобразования] нацелена на решение государственных задач, на развитие российской экономики», – подчеркнул министр.

Кравцов заявил, что если в 2019 г. в колледжи поступали 48% девятиклассников и 7% одиннадцатиклассников, то в этом году – уже 63% и 12% соответственно. За последние годы прием в профессиональные образовательные учреждения вырос с 900 000 до 1,4 млн человек, а конкурс увеличился с одного до трех заявлений на место, отметил глава министерства. Также он дополнил, что к 2030 г. все колледжи, за исключением некоторых, войдут в программу «Профессионалитет».

2 октября Кравцов сообщил, что в 2026 г. в колледжи и техникумы России подали почти 4 млн заявлений. Он отметил рост востребованности системы СПО. По его словам, такая система образования играет важную роль в обеспечении технологического развития и кадрового суверенитета страны.

4 октября заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2027 г. в 42 регионах России начнут работу 95 новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». По его словам, всего на конкурс поступило 389 заявок по 22 отраслям. К проекту присоединятся еще 430 колледжей и более 620 предприятий-работодателей. 

20 августа в Минпросвещения РФ сообщили о росте интереса к программам «Профессионалитета», на них претендуют 1,29 млн абитуриентов, что на 350 000 больше прошлого года. 

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