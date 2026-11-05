Кравцов сообщил Путину о росте числа обучающихся в колледжах

Кравцов заявил, что если в 2019 г. в колледжи поступали 48% девятиклассников и 7% одиннадцатиклассников, то в этом году – уже 63% и 12% соответственно. За последние годы прием в профессиональные образовательные учреждения вырос с 900 000 до 1,4 млн человек, а конкурс увеличился с одного до трех заявлений на место, отметил глава министерства. Также он дополнил, что к 2030 г. все колледжи, за исключением некоторых, войдут в программу «Профессионалитет».