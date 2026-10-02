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Кравцов: в колледжи и техникумы в 2026 году подали почти 4 млн заявлений

Министр поздравил с Днем среднего профессионального образования
Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В 2026 г. в колледжи и техникумы России подали почти 4 млн заявлений, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в поздравлении студентам, педагогам и мастерам производственного обучения с Днем среднего профессионального образования.

Министр отметил рост востребованности системы СПО. По его словам, такая система образования играет важную роль в обеспечении технологического развития и кадрового суверенитета страны.

Флагманским проектом развития среднего профобразования глава Минпросвещения назвал «Профессионалитет». Сейчас он закреплен в законодательстве как форма организации образовательной деятельности, реализуемой совместно с работодателями.

Кравцов также отметил роль педагогов и студентов. По его словам, более 200 000 педагогических работников системы СПО передают молодому поколению знания, опыт и трудовые традиции. В 2026 г. движение «Профессионалы» объединило более 500 000 студентов.

14 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал СПО первой ступенькой к высшему образованию. По его словам, путь в вуз не всегда прямолинеен и поступить сегодня после школы сложно, а СПО дает возможность раньше получить профессию, современные навыки и позже продолжить образование в высшей школе.

17 июля «Ведомости» со ссылкой на данные замдиректора департамента госполитики в сфере СПО и профобучения Минпросвещения Светланы Литвиненко писали, что правом первоочередного поступления в колледжи в 2025 г. воспользовались по льготе 46 000 участников спецоперации и их детей.

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