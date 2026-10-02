Кравцов: в колледжи и техникумы в 2026 году подали почти 4 млн заявлений

14 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал СПО первой ступенькой к высшему образованию. По его словам, путь в вуз не всегда прямолинеен и поступить сегодня после школы сложно, а СПО дает возможность раньше получить профессию, современные навыки и позже продолжить образование в высшей школе.