Текслер назвал СПО «первой ступенькой» к высшему образованию
Среднее профессиональное образование сегодня можно считать «первой ступенькой» к высшему. Путь в вуз не всегда прямолинеен, и поступить сегодня после школы сложно, а СПО дает возможность раньше получить профессию, современные навыки и позже продолжить образование в высшей школе. Об этом заявил губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного совета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер на сессии «Кадры решают: презентация клуба «Новое поколение» и откровенный разговор об экономике будущего» в рамках Международного фестиваля молодежи.
«Идет большая дискуссия: правильно ли то, что сегодня идет сдвижка в сторону СПО, не пострадает ли от этого высшая школа? На самом деле это все единый процесс», — отметил он. Текслер добавил, что еще семь лет назад чуть больше 60% молодых людей после 9-го класса шли получать СПО, сегодня — 72%. При этом губернатор подчеркнул, что речь о конкуренции с вузами не идет: большинство студентов колледжей, с которыми он встречался 1 сентября, планируют продолжать учебу по линии высшего образования. СПО, по его словам, позволяет освоить первую профессию и сбалансировать этот путь с высшей школой.
По мнению Текслера, преимущество СПО в том, что человек раньше выходит на работу и получает самые современные компетенции. Он отметил высокий конкурс в колледжи: например, в архитектурно-монтажный колледж — 9 человек на место. «Не каждый вуз с этим конкурсом справится», — заявил губернатор. Текслер также сообщил, что Челябинская область является центром профессионального образования в стране: в регионе создано 29 центров проекта «Профессионалитет», что вывело ее на первое место в России.
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