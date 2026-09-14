Текслер назвал СПО «первой ступенькой» к высшему образованию

«Идет большая дискуссия: правильно ли то, что сегодня идет сдвижка в сторону СПО, не пострадает ли от этого высшая школа? На самом деле это все единый процесс», — отметил он. Текслер добавил, что еще семь лет назад чуть больше 60% молодых людей после 9-го класса шли получать СПО, сегодня — 72%. При этом губернатор подчеркнул, что речь о конкуренции с вузами не идет: большинство студентов колледжей, с которыми он встречался 1 сентября, планируют продолжать учебу по линии высшего образования. СПО, по его словам, позволяет освоить первую профессию и сбалансировать этот путь с высшей школой.