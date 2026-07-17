46 000 участников СВО и их детей в 2025 г. поступили в колледжи по льготе

Зампредседателя комитета верхней палаты по социальной политике Дарья Лантратова отметила, что всего Совет Федерации одобрил более 160 законов, направленных на поддержку участников спецоперации. В 2023 г. эта категория получила право первоочередного поступления в колледжи вне конкурса аттестатов, а в 2025 г. – право повторно получать СПО на бюджетной основе. Если в начале спецоперации законодательная работа была сосредоточена на материальном обеспечении военнослужащих, то теперь на первый план выходит их адаптация к мирной жизни после демобилизации, сказала Лантратова.