46 000 участников СВО и их детей в 2025 г. поступили в колледжи по льготе

46 000 участников СВО и их детей в 2025 г. поступили в колледжи по льготеНаиболее популярными направлениями стали лечебное дело, IТ и ремонт автомобилей
Правом первоочередного поступления в колледжи в 2025 г. воспользовались по льготе 46 000 участников СВО и их детей. Такие данные привела замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования (СПО) и профобучения Минпросвещения России Светлана Литвиненко на круглом столе в Совете Федерации.
Зампредседателя комитета верхней палаты по социальной политике Дарья Лантратова отметила, что всего Совет Федерации одобрил более 160 законов, направленных на поддержку участников спецоперации. В 2023 г. эта категория получила право первоочередного поступления в колледжи вне конкурса аттестатов, а в 2025 г. – право повторно получать СПО на бюджетной основе. Если в начале спецоперации законодательная работа была сосредоточена на материальном обеспечении военнослужащих, то теперь на первый план выходит их адаптация к мирной жизни после демобилизации, сказала Лантратова.
Среди наиболее популярных направлений подготовки у ветеранов и их детей – лечебное дело, информационные системы и программирование, юриспруденция, а также профессии, связанные со сварочным производством, перечислила Литвиненко. Среди наиболее востребованных направлений подготовки оказались ремонт и обслуживание автомобилей, строительство, эксплуатация зданий и сооружений, добавила она.
Литвиненко тоже обратила внимание на проблему социальной реабилитации ветеранов с инвалидностью. По ее мнению, их необходимо активнее привлекать к участию в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс». Это мероприятие реализуется по поручению президента Владимира Путина, организаторы – Минпросвещения совместно с госфондом «Защитники Отечества», а также правительство Республики Татарстан. Чемпионат позволяет участникам освоить так называемые демонстрационные компетенции – практические навыки, которые помогают познакомиться с новыми профессиями и определиться с профессиональным выбором, пояснила Литвиненко.
В 2025 г. на чемпионате в Казани участвовало 233 ветерана, в этом году их число выросло в 2,6 раза до 600, рассказала она. В 2026 г. наибольшее число ветеранов выбрали соревнования по управлению наземными робототехническими комплексами – 351 человек. Свои компетенции в профессии бариста попробовали 293 ветерана, в промышленной робототехнике – 256, в эксплуатации беспилотных авиационных систем – 225. Реже всего участники выбирали работу художника-оформителя – 26 человек, монтаж радиоэлектронной аппаратуры – 13 и создание нейросетевого искусства – 10.
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На рынке труда сохраняется высокая конкуренция среди специалистов с юридическим образованием, поэтому дополнительной потребности в таких кадрах сейчас нет, прокомментировал «Ведомостям» выбор ветеранов и их детей профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, из-за перенасыщения рынка выпускники юридических направлений могут столкнуться с трудностями при поиске работы.
При этом многие другие специальности из числа выбранных ветеранами и их детьми, напротив, останутся востребованными из-за нехватки кадров, отметил эксперт. Одна из причин дефицита работников – невысокие зарплаты. Перспективным Сафонов считает направление, связанное с ремонтом автомобилей: российский автопарк стареет, а из-за экономической ситуации многие граждане не могут позволить себе покупку новой машины. Кроме того, специалистам предстоит обслуживать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности, добавил он.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич рассказал «Ведомостям» о военнослужащем, который после демобилизации начал заниматься живописью и кожевенным ремеслом. Пока сложно сказать, станет ли это его основной профессией, но новое увлечение уже приносит ему доход, отметил сенатор. По его словам, интерес к творчеству у ветерана появился во время реабилитации после ранения.