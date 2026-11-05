В Лионе полиция разогнала протестующих водометами и слезоточивым газом

Как передает Le Figaro, к 13:00 по местному времени в 180 городах Франции, за исключением Парижа, прошли акции с участием 270 000 человек. Всего власти ожидают, что на улицы выйдут до 700 000 демонстрантов в регионах и еще до 80 000 в Париже, пишет газета. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявлял, что для обеспечения порядка будут задействованы около 70 000 полицейских и жандармов.