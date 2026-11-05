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Главная / Политика /

В Лионе полиция разогнала протестующих водометами и слезоточивым газом

Антон Потоков
TASS
TASS

Полиция применила водометы против участников акции протеста во французском Лионе, сообщает портал Actu. По его данным, столкновения протестующих и правоохранителей произошли на мосту Галлиени в южной части города, к участникам также применили слезоточивый газ.

В четверг, 5 ноября, во Франции проходят общенациональная забастовка и серия демонстраций по призыву крупнейших профсоюзов. В Лионе, по оценке местных властей, на улицы вышли около 30 500 человек, профсоюзы оценивают число участников в 50 000.

Как передает Le Figaro, к 13:00 по местному времени в 180 городах Франции, за исключением Парижа, прошли акции с участием 270 000 человек. Всего власти ожидают, что на улицы выйдут до 700 000 демонстрантов в регионах и еще до 80 000 в Париже, пишет газета. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявлял, что для обеспечения порядка будут задействованы около 70 000 полицейских и жандармов.

Из-за протестов 60 вузов из 184 высших учебных заведений Франции приостановили работу или ввели временные ограничения. Также в Париже закрыли Эйфелеву башню для посещения.

Массовые протесты во Франции начались в сентябре с выступлений старшеклассников в пригородах Парижа, требовавших улучшить условия обучения, в том числе решить проблему нехватки учителей и переполненности классов. Позднее к ним присоединились студенты, профсоюзы и другие недовольные ростом стоимости жизни и социальным неравенством. Крупнейшая акция прошла 17 октября: по данным МВД Франции, в ней участвовали около 550 000 человек, по оценке организаторов – до 800 000. В ходе демонстраций произошли столкновения с полицией, поджоги и погромы.

31 октября во Франции прошла очередная общенациональная акция, собравшая, по данным МВД, 320 000 человек. Организаторы оценили число участников в 500 000. Тогда полиция задержала около 300 человек.

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